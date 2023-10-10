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ХАМАС просит переговоров и США готовят годовой пакет помощи для Украины: главные новости ночи 10 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3934
Время на прочтение
1 мин
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ХАМАС просит переговоров и США готовят годовой пакет помощи для Украины: главные новости ночи 10 октября 2023 года

Боевики ХАМАС / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 октября 2023:

  • Сенаторы США предлагают принять для Украины единый пакет помощи в год: названная сумма Читать далее –>
  • ХАМАС просит Израиль о начале переговоров Читать далее –>
  • США, Британия, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением по Израилю Читать далее –>
  • Пентагон призвал Конгресс принять решение о помощи для Украины и Израиля Читать далее –>
  • ОАЭ предупредили Сирию о недопустимости вмешательства в войну Израиля и ХАМАС Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3934
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