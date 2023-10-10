ХАМАС просит переговоров и США готовят годовой пакет помощи для Украины: главные новости ночи 10 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 октября 2023:
- Сенаторы США предлагают принять для Украины единый пакет помощи в год: названная сумма Читать далее –>
- ХАМАС просит Израиль о начале переговоров Читать далее –>
- США, Британия, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением по Израилю Читать далее –>
- Пентагон призвал Конгресс принять решение о помощи для Украины и Израиля Читать далее –>
- ОАЭ предупредили Сирию о недопустимости вмешательства в войну Израиля и ХАМАС Читать далее –>
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