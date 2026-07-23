Хантавирус вновь «засветился» во Львовской области: откуда его привезли и как защититься от болезни

Хантавирус / © Credits

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Во Львовской области лабораторно подтвердили случай хантавирусной инфекции. У 53-летнего жителя Стрыя диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, вызванную хантавирусом.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Первые симптомы появились 12 июля. У мужчины поднялась температура до 38,6 °C, появились озноб, головная боль, тошнота, потеря аппетита и боль в икроножных мышцах. Через три дня он обратился во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу, где его госпитализировали с предварительным диагнозом «бактериальная инфекция неуточненная».

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Специалисты лаборатории особо опасных инфекций провели исследование биоматериала. Лептоспироз у пациента не подтвердился: ни антител в крови, ни ДНК возбудителя в моче обнаружено не было. Зато методом ПЦР в сыворотке крови обнаружили РНК хантавируса.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты установили, что с 1 по 7 июля мужчина отдыхал на Макарской Ривьере в Хорватии, где купался в Адриатическом море. Впоследствии, 11 июля, он побывал в горных районах Ивано-Франковской области, а по дороге домой остановился в селе Каменка Стрыйского района, где помыл руки в реке.

При этом пациент отрицал какие-либо контакты с мышевидными грызунами, их гнездами или выделениями. Кроме того, по его словам, он не бывал в подвалах и не употреблял потенциально загрязненные продукты или воду.

Во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний подчеркнули, что установить точное место и обстоятельства заражения пока не удалось. Купание в Адриатическом море и мытье рук в реке лишь включены в эпидемиологический анамнез и не являются подтвержденными путями заражения.

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В настоящее время по месту жительства больного принимается комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мер. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Что известно о хантавирусах

Хантавирусы распространяют преимущественно мышевидные грызуны. Человек может заразиться, вдыхая пыль, загрязненную их выделениями, через загрязненные продукты или воду, либо в случае попадания выделений грызунов на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

Начальные симптомы инфекции часто схожи с проявлениями других заболеваний и могут включать высокую температуру, озноб, слабость, головную боль, мышечные боли, тошноту, рвоту и потерю аппетита. Если впоследствии появляются боли в пояснице, отеки, уменьшается количество мочи, резко падает артериальное давление или ухудшается работа почек, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

«Симптомы хантавирусной инфекции могут проявиться через 1–8 недель после заражения. Продолжительность инкубационного периода может варьироваться в зависимости от вида хантавируса», — говорится в сообщении.

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Специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены, не употреблять воду из непроверенных источников, хранить продукты в закрытых ёмкостях, избегать контакта с грызунами и их выделениями, а при уборке помещений, где могут быть следы грызунов, использовать защитные перчатки и предварительно смачивать загрязненные поверхности, чтобы не поднимать пыль.

Другие случаи заражения хантавирусом в Украине

Напомним, что в мае во Львовской областной инфекционной больнице уже сообщалось о двух случаях зара жения хантавирусом. По словам заведующей отделением Тамилы Алексанян, у одного из пациентов сначала наблюдалась лихорадка неясного происхождения и пневмония, а диагноз подтвердили только после получения результатов анализа на хантавирус. В то же время медики отмечали, что для Львовского региона эта инфекция не является чрезвычайно тяжелой или нетипичной.

Ранее мы сообщали, что хантавирус на начальных этапах часто маскируется под простуду, ОРВИ или грипп, из-за чего его сложно вовремя распознать. По словам доктора медицинских наук, врача-вирусолога Аллы Мироненко, заболевание обычно начинается с повышения температуры, слабости, болей в мышцах, особенно в пояснице, а иногда может сопровождаться сыпью. В то же время специфического лечения от хантавируса пока не существует, поэтому решающее значение имеет своевременное обращение к врачу.

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