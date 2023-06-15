"Хаос... сказать, сколько людей погибли, невозможно": мэр затопленных оккупированных Олешек – о ситуации в городе

После подрыва Россией Каховской ГЭС пострадавших от затопления в захваченной россиянами Олешковской общине в Херсонской области вывозят в Лазурное и Скадовск. На подтопленной территории – хаос, сказать сколько людей погибли, невозможно.

Об этом рассказал Олешковский городской голова Евгений Рыщук, передает "Укринформ".

"В Олешковской общине вода отходит. К сожалению, очень много домов попадало, пока нельзя сказать о точном количестве, люди остались без домов… На той территории хаос и сказать, сколько людей погибли, невозможно", – сказал мэр Олешок.

В то же время городской голова временно оккупированных Олешек попросил не распространять информацию из соцсетей о якобы сотнях погибших, не нагнетать панику.

Ситуация с погибшими в Олешках

Он отметил, что пока город находится под оккупацией, достоверной информации о погибших нет.

По словам Рыщука, свидетельства о смерти утопленников представители оккупационных властей выдают только идентифицированным лицам.

"В морге, где нет света, лежат два неидентифицированных тела — никто не знает, кто эти люди. Также есть информация, что россияне вроде бы вывозят какие-то трупы — чьи это тела и куда их везут неизвестно", — сказал мэр Олешок.

По его словам, такая же ситуация с информацией о пропавших без вести. Горожане сообщают о пропавших родственниках, но потом могут не проинформировать, что те нашлись, так же есть жители общины, которых вывезли россияне и без связи.

Куда оккупанты вывозят людей

Российские захватчики автобусами вывозят людей в Лазурное, Скадовск, Раденск.

"В частности, вывезли часть из тех 190 человек, которые нашли убежище при затоплении в местной больнице. Сколько именно людей оттуда вывезли и куда, ему неизвестно", – сказал мэр Олешок.

Рыщук также сообщил, что в обществе есть проблема с питьевой водой.

Любую информацию о ситуации в оккупированных Олешках получать сложно, ведь для горожан это опасно: враг может наказать.

"В общине россияне провели ротацию своих военных – прибывшие, как отмечают местные, "очень злые"", – сказал он.

Рыщук призвал правоохранителей из разных регионов страны принимать у людей, которые приходят в отделения, заявления о потере их домов, домов их родных или знакомых, разрушенных в результате затопления на оккупированной территории – это нужно для фиксации факта преступления.

Тем временем в Херсонской области местные жители обнаруживают тела погибших. Они следуют в затопленных населенных пунктах.

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