Хаос в реестрах и выделенные миллиарды: почему государство до сих пор не обеспечило переселенцев жильем

Ситуация с жильем для ВПЛ

Заместитель руководителя ОП Андрея Ермака Ирина Верещук заявила, что Украина должна заранее подготовить систему социальной поддержки для украинцев, которые захотят вернуться из Польши. В частности, речь идет об обеспечении жильем. Однако в комментариях под этой новостью в соцсетях украинцы отметили, что государство пока не в состоянии решить вопрос с жильем для ВПЛ, которые эвакуируются из прифронтовых громад в более безопасные регионы.

Какая ситуация в Украине с жильем для переселенцев и сколько из них получили вожделенные квадратные метры, выяснял ТСН.ua.

Еще ₴1 миллиард на жилье для переселенцев

На днях правительство выделило 1 млрд гривен на восстановление фондов жилья и обустройство мест временного проживания для переселенцев:

реконструкцию жилых домов и общежитий;

переоборудование нежилых помещений в жилые;

строительство нового жилья для ВПЛ.

«Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали жилье. Важное условие — все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения», — отметила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может производиться в размере 100% за счет средств субвенции. Для всех других областей и г. Киева финансирование работ осуществляется в размере не более 50% на средства субвенции.

Хаос в реестрах

Журналисты «Экономической правды» проанализировали различные программы обеспечения жильем переселенцев и определили наиболее эффективный механизм.

По данным Министерства развития громад и территорий, по состоянию на 31 декабря 2024-го в очереди на временное жилье находилось 23,1 тысячи переселенцев, а 4,2 тысячи человек были фактически обеспечены жильем.

В то же время, в Единой базе ВПЛ числится более 220 тыс. активных заявлений о потребности в жилье. Однако с начала полномасштабной войны было закрыто только 63 жилищных нужд ВПЛ.

Но администратором этой Единой базы ВПЛ является не Минразвития, а государственное предприятие «Информационно-вычислительный центр» Министерства социальной политики.

«Это порождает главный вопрос: действительно ли государство обеспечило жильем всего 63 ВПЛ, или же реестр фиксирует потребности некорректно и не отслеживает их закрытие?», — отмечают в «Экономической правде».

В издании объясняют, что разрыв между 222 тыс. потребностей в ЕИБД и 23 тыс. в очереди в Минразвития означает, что у государства нет единой таксономии жилищных нужд (временное/постоянное/компенсация/аренда) и, соответственно, оно не может корректно спланировать бюджет.

Куда ушли деньги

В издании объясняют, что поскольку разные ведомства называют несопоставимые цифры, а у государства нет единой классификации жилищных нужд — временное жилье, компенсации или аренда учитываются по-разному. В результате бюджетные средства часто распределяются неэффективно, а переплаты за помощь достигают сотен миллионов гривен.

Красноречивыми являются выводы Счетной палаты за 2023 год о переплатах пособия на проживание ВПЛ.

«Проведенная в августе 2022 года сверка фактов пересечения границы ВПЛ свидетельствует, что 151,1 тысячи человек находились за границей, из них продолжали получать помощь на проживание 94 тысячи человек, более трети которых — более 90 дней, 4,8% — 150 дней. Таким образом, государство неправомерно выплатило 892,5 млн грн пособия на жилье», — говорится в отчете.

Сколько жилья получили переселенцы

Как уже было сказано, в Украине не ведут отдельную статистику по количеству ВПЛ среди заявителей на получение компенсации за уничтоженное жилье с детализацией по годам. Но есть данные по отдельным механизмам.

«єВідновлення»

Наиболее эффективными оказались жилищные сертификаты / «єВідновлення»: они имеют высокую «конверсию» в реальное приобретение жилья. По данным издания, внутренне перемещенные лица получили 4419 жилищных сертификатов (на 6,1 млрд грн выплат из общих 10 млрд грн, согласованных для ВПЛ).

В Министерстве развития громад и территорий уточнили, что в 2025 году более 7300 семей ВПЛ приобрели новое жилье вместо разрушенного по программе «єВідновлення».

В ответ на расследование журналистов ЭП в министерстве сообщили, что по состоянию на 22 сентября по программе «єВідновлення» компенсации получила 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 миллиарда гривен.

За поврежденное жилье выплаты осуществлено 110 909 семьям на сумму 10,8 миллиарда гривен.

За разрушенное жилье выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен. Благодаря этому 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома.

Еще одно новое направление в этом году — выплаты по восстановлению на собственном земельном участке. Уже 663 семьи получили первые транши на сумму более 805 миллионов гривен, добавили в Мингромад.

Временное жилье

Временное жилье за 2022–2024 годы получили 4236 человек при «видимой» очереди 23 099 граждан — всего около 18%.

Другие программы

В 2023-2024 годах 4079 ветераны-ВПЛ получили денежные компенсации на общую сумму в 5,9 млрд грн и приобрели 3414 единиц жилья. Но в 2025 году программа не получила финансирование.

В Мингромад добавили, что поддержку вскоре получат еще около 3700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью в результате войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен.

В 2022-2024 годах 1246 заявителей ВПЛ получили льготные кредиты на покупку жилья. Самым популярным инструментом стала программа льготной ипотеки «єОселя».

За 2023-2024 годы в ней было подано более 140 тыс. заявок, из которых около 57 тыс. одобрено. Но фактически профинансировали только 340 договоров, то есть менее 1% от общего количества заявлений.

Такой разрыв между спросом и результатами журналисты «ЭП» объясняют как ограниченными бюджетными ресурсами, так и сложностью самой модели ипотечного кредитования для ВПЛ, часто не имеющими стабильного дохода, необходимого для обслуживания кредитов.

Как получить деньги за поврежденное или потерянное имущество

Народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новини.live пояснил, что в Украине упростили процедуру получения компенсаций за разрушенное во время войны жилье. Теперь не всегда нужно предоставлять фото или видео — государство использует и другие способы фиксации.

«Сейчас мы договорились, что в прифронтовых районах будут использовать фотоотчеты с дронов. Но главное — политика государства стоит на том, что у каждого переселенца с временно оккупированных территорий есть право на жилье», — пояснил Руслан Горбенко.

Он отметил, что даже если инспекция не может физически работать в разрушенных городах, жители таких населенных пунктов будут автоматически иметь право на компенсацию или новое жилье. В качестве примера он привел город Бахмут, где и так всем понятно, что жилищного фонда там не осталось.

Аренда жилья для ВПЛ — насколько действенный механизм?

Еще в начале 2025 года первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак сообщила, что семьям внутренне перемещенных лиц, имеющих низкие доходы, государство может покрывать до 70% стоимости аренды жилья, а арендодателям компенсировать все налоги, уплаченные при оформлении таких отношений.

Но проблема для семей ВПЛ в другом — рынок аренды жилья в Украине находится в тени. Арендодатели в подавляющем большинстве не платят налоги за доходы, полученные от квартирантов. Поэтому регистрировать официально договоры о проживании ВПЛ они не заинтересованы.

Ранее сообщалось, что правительство продлило выплаты для ВПЛ.