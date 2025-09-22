ТСН в социальных сетях

Хаос в реестрах и выделенные миллиарды: почему государство до сих пор не обеспечило переселенцев жильем

ТСН.ua выяснял, может ли государство обеспечить жильем всех переселенцев и когда ВПЛ получат желанные квадратные метры.

Ситуация с жильем для ВПЛ

Заместитель руководителя ОП Андрея Ермака Ирина Верещук заявила, что Украина должна заранее подготовить систему социальной поддержки для украинцев, которые захотят вернуться из Польши. В частности, речь идет об обеспечении жильем. Однако в комментариях под этой новостью в соцсетях украинцы отметили, что государство пока не в состоянии решить вопрос с жильем для ВПЛ, которые эвакуируются из прифронтовых громад в более безопасные регионы.

Какая ситуация в Украине с жильем для переселенцев и сколько из них получили вожделенные квадратные метры, выяснял ТСН.ua.

Еще ₴1 миллиард на жилье для переселенцев

На днях правительство выделило 1 млрд гривен на восстановление фондов жилья и обустройство мест временного проживания для переселенцев:

  • реконструкцию жилых домов и общежитий;

  • переоборудование нежилых помещений в жилые;

  • строительство нового жилья для ВПЛ.

«Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали жилье. Важное условие — все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения», — отметила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может производиться в размере 100% за счет средств субвенции. Для всех других областей и г. Киева финансирование работ осуществляется в размере не более 50% на средства субвенции.

Хаос в реестрах

Журналисты «Экономической правды» проанализировали различные программы обеспечения жильем переселенцев и определили наиболее эффективный механизм.

По данным Министерства развития громад и территорий, по состоянию на 31 декабря 2024-го в очереди на временное жилье находилось 23,1 тысячи переселенцев, а 4,2 тысячи человек были фактически обеспечены жильем.

В то же время, в Единой базе ВПЛ числится более 220 тыс. активных заявлений о потребности в жилье. Однако с начала полномасштабной войны было закрыто только 63 жилищных нужд ВПЛ.

Но администратором этой Единой базы ВПЛ является не Минразвития, а государственное предприятие «Информационно-вычислительный центр» Министерства социальной политики.

«Это порождает главный вопрос: действительно ли государство обеспечило жильем всего 63 ВПЛ, или же реестр фиксирует потребности некорректно и не отслеживает их закрытие?», — отмечают в «Экономической правде».

В издании объясняют, что разрыв между 222 тыс. потребностей в ЕИБД и 23 тыс. в очереди в Минразвития означает, что у государства нет единой таксономии жилищных нужд (временное/постоянное/компенсация/аренда) и, соответственно, оно не может корректно спланировать бюджет.

Куда ушли деньги

В издании объясняют, что поскольку разные ведомства называют несопоставимые цифры, а у государства нет единой классификации жилищных нужд — временное жилье, компенсации или аренда учитываются по-разному. В результате бюджетные средства часто распределяются неэффективно, а переплаты за помощь достигают сотен миллионов гривен.

Красноречивыми являются выводы Счетной палаты за 2023 год о переплатах пособия на проживание ВПЛ.

«Проведенная в августе 2022 года сверка фактов пересечения границы ВПЛ свидетельствует, что 151,1 тысячи человек находились за границей, из них продолжали получать помощь на проживание 94 тысячи человек, более трети которых — более 90 дней, 4,8% — 150 дней. Таким образом, государство неправомерно выплатило 892,5 млн грн пособия на жилье», — говорится в отчете.

Сколько жилья получили переселенцы

Как уже было сказано, в Украине не ведут отдельную статистику по количеству ВПЛ среди заявителей на получение компенсации за уничтоженное жилье с детализацией по годам. Но есть данные по отдельным механизмам.

«єВідновлення»

Наиболее эффективными оказались жилищные сертификаты / «єВідновлення»: они имеют высокую «конверсию» в реальное приобретение жилья. По данным издания, внутренне перемещенные лица получили 4419 жилищных сертификатов (на 6,1 млрд грн выплат из общих 10 млрд грн, согласованных для ВПЛ).

В Министерстве развития громад и территорий уточнили, что в 2025 году более 7300 семей ВПЛ приобрели новое жилье вместо разрушенного по программе «єВідновлення».

В ответ на расследование журналистов ЭП в министерстве сообщили, что по состоянию на 22 сентября по программе «єВідновлення» компенсации получила 134 771 украинская семья на общую сумму 45,3 миллиарда гривен.

  • За поврежденное жилье выплаты осуществлено 110 909 семьям на сумму 10,8 миллиарда гривен.

  • За разрушенное жилье выдано 23 862 жилищных сертификата на сумму 34,5 миллиарда гривен. Благодаря этому 15 609 семей уже смогли приобрести новые дома.

Еще одно новое направление в этом году — выплаты по восстановлению на собственном земельном участке. Уже 663 семьи получили первые транши на сумму более 805 миллионов гривен, добавили в Мингромад.

Временное жилье

Временное жилье за 2022–2024 годы получили 4236 человек при «видимой» очереди 23 099 граждан — всего около 18%.

Другие программы

  • В 2023-2024 годах 4079 ветераны-ВПЛ получили денежные компенсации на общую сумму в 5,9 млрд грн и приобрели 3414 единиц жилья. Но в 2025 году программа не получила финансирование.

В Мингромад добавили, что поддержку вскоре получат еще около 3700 семей ВПЛ, где есть участник боевых действий или человек с инвалидностью в результате войны. Они получат жилищные ваучеры на сумму до 2 миллионов гривен.

  • В 2022-2024 годах 1246 заявителей ВПЛ получили льготные кредиты на покупку жилья. Самым популярным инструментом стала программа льготной ипотеки «єОселя».

За 2023-2024 годы в ней было подано более 140 тыс. заявок, из которых около 57 тыс. одобрено. Но фактически профинансировали только 340 договоров, то есть менее 1% от общего количества заявлений.

Такой разрыв между спросом и результатами журналисты «ЭП» объясняют как ограниченными бюджетными ресурсами, так и сложностью самой модели ипотечного кредитования для ВПЛ, часто не имеющими стабильного дохода, необходимого для обслуживания кредитов.

Как получить деньги за поврежденное или потерянное имущество

Народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новини.live пояснил, что в Украине упростили процедуру получения компенсаций за разрушенное во время войны жилье. Теперь не всегда нужно предоставлять фото или видео — государство использует и другие способы фиксации.

«Сейчас мы договорились, что в прифронтовых районах будут использовать фотоотчеты с дронов. Но главное — политика государства стоит на том, что у каждого переселенца с временно оккупированных территорий есть право на жилье», — пояснил Руслан Горбенко.

Он отметил, что даже если инспекция не может физически работать в разрушенных городах, жители таких населенных пунктов будут автоматически иметь право на компенсацию или новое жилье. В качестве примера он привел город Бахмут, где и так всем понятно, что жилищного фонда там не осталось.

Аренда жилья для ВПЛ — насколько действенный механизм?

Еще в начале 2025 года первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак сообщила, что семьям внутренне перемещенных лиц, имеющих низкие доходы, государство может покрывать до 70% стоимости аренды жилья, а арендодателям компенсировать все налоги, уплаченные при оформлении таких отношений.

Но проблема для семей ВПЛ в другом — рынок аренды жилья в Украине находится в тени. Арендодатели в подавляющем большинстве не платят налоги за доходы, полученные от квартирантов. Поэтому регистрировать официально договоры о проживании ВПЛ они не заинтересованы.

Ранее сообщалось, что правительство продлило выплаты для ВПЛ.

