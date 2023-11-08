Хаос в ВВК: Маси Найем о необходимости изменений в оценке пригодности военных

Маси Найем – украинский военный и адвокат. Он воевал на востоке Украины до полномасштабного вторжения РФ, после 24 февраля 2022-го снова встал на защиту Отечества. В июне прошлого года Маси подорвался на мине и получил тяжелое ранение.

В колонке на "УП" Маси Найем проанализировал проблемы в военно-врачебных комиссиях (ВВК) во время мобилизации и указал, как их можно решить.

Найем рассказал историю, как одному мужчине, у которого был микроинсульт, во Львове на ВВК сказали, что он пригоден к военной службе, тогда как в Киеве признали, что нет.

Что нужно изменить

По словам ветерана, система оценки годности не учитывает индивидуальные особенности военного.

"Сейчас оценку пригодности к службе регулирует 402 Приказ Минобороны. Согласно ему, оценка проводится с учетом состояния отдельных органов и систем органов, и не учитывается их взаимосвязь. Также может не учитываться наличие нескольких заболеваний", — напоминает Найем.

По его мнению, такая неполная оценка может привести к ухудшению здоровья и даже инвалидности.

Найем предлагает:

стандартизировать классификацию болезней к международной системе МКБ-10,

учитывать при оценке пригодности основные и совокупные диагнозы, ведь их сочетание может ухудшать общее состояние здоровья бойца,

учитывать рекомендации от командиров и начмедов воинской части и оценивать, как условия службы будут влиять на здоровье военного.

пересмотреть механизмы обжалования решения ВЛК.

"Государство должно понимать, что в условиях войны на года очень важно сохранять доверие нынешних и будущих военных. Человекоцентричность должна быть основой всех инстанций, с которыми пересекается военный, особенно в такой чувствительной сфере как здравоохранение", — подчеркнул Маси Найем.

Ранее в Министерстве здравоохранения дали инструкцию, как обжаловать заключение ВВК.

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