Хапуга.ua: таможенник Пупена может получить подозрение в незаконном обогащении на 23 млн грн

У таможенника обнаружили незаконные активы / © ТСН

Участок на 1600 кв.м, дом в 330 кв.м в Ужгороде и ценный автомобиль 2024 года выпуска: Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружили незаконные активы на 23 млн грн у закарпатского таможенника Василия Пупени, состояние которого ранее показывали журналисты проекта Хапуга.ua.

НАПК направило в Офис Генерального прокурора заключение по результатам мониторинга образа жизни государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста «Тиса» Закарпатской таможни Василия Пупени.

Офис Генпрокурора должен организовать досудебное расследование по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины – незаконное обогащение, сообщает НАПК .

По сообщению НАПК, земельный участок осенью 2022 года за 40,1 тыс. грн приобрела мать чиновника. Однако, по результатам экспертиз установлено, что ее рыночная стоимость на дату покупки составляет почти 1,8 млн грн.

Летом 2023 года на этом земельном участке был введен в эксплуатацию построенный жилой дом, в который вселились чиновник вместе с женой и детьми. В тот момент его стоимость превышала 19 млн грн.

Из объяснений родителей должностного лица стало известно, что недвижимое имущество они приобрели и построили частично за собственные сбережения, частично за заемные средства от знакомых, а строительные работы якобы выполнялись «собственными силами».

Автомобиль SKODA KODIAQ, 2024 года выпуска, жена таможенника приобрела в конце 2024 года более 1,9 млн грн. По ее словам, автомобиль куплен за средства от продажи предыдущих авто.

Анализ доходов и расходов должностного лица, его семьи и близких показал недостаточность их официальных средств для покрытия всех расходов. А ссуды, на которые ссылаются родственники инспектора таможни, не подтверждены финансово и содержат признаки фиктивности.

Ранее закарпатский таможенник Василий Пупен стал фигурантом расследования проекта Хапуга.ua.

Кроме указанных НАПК вероятных фактов незаконного обогащения, журналисты проекта установили, что в начале полномасштабного вторжения Василий Пупена оформил фиктивную инвалидность во избежание мобилизации. Но инвалидность вскоре была отменена. Однако он судится с Министерством здравоохранения о возобновлении пенсионных выплат.

Кроме того, у таможенника Пупена есть так называемые номера "прикрытия", предназначенные для сотрудников сил национальной безопасности и обороны, правоохранительных органов и высших должностных лиц государства, которым по должности предоставляется государственная охрана. Вероятно, на автомобиле именно с этими номерами велась слежка за журналистской группой во время съемки этого расследования — подробности в материале проекта Хапуга.ua: Грязное белье закарпатских таможенников! "ИНВАЛИДЫ-ПЕНСИОНЕРЫ" В 30 ЛЕТ, ДВОРЕ И БМВ X6! ХАПУГА.UA.