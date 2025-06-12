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- Украина
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Харьков атаковали российские дроны: есть раненые, произошли пожары — фото последствий
В результате обстрела Харькова пострадали 14 человек, среди них четверо детей.
В ночь на 12 июня враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.
Пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram сообщила о последствиях и обнародовала фото.
Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей.
«В результате обстрелов 14 харьковчан получили разные травмы, пятерых из них доставили в больницу. Среди пострадавших — четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован», — уточнили в полиции.
Повреждены многоэтажные и частные дома, магазин, школы, детский сад, автомобили.
Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес 12 ударов по разным районам города.