Последствия обстрела Харькова

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В ночь на 12 июня враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.

Пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram сообщила о последствиях и обнародовала фото.

Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей.

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«В результате обстрелов 14 харьковчан получили разные травмы, пятерых из них доставили в больницу. Среди пострадавших — четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован», — уточнили в полиции.

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Повреждены многоэтажные и частные дома, магазин, школы, детский сад, автомобили.

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес 12 ударов по разным районам города.

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