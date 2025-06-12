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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Харьков атаковали российские дроны: есть раненые, произошли пожары — фото последствий

В результате обстрела Харькова пострадали 14 человек, среди них четверо детей.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

В ночь на 12 июня враг атаковал Харьков беспилотниками. Пожары вспыхнули в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города — горели дома, магазины, авто.

Пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram сообщила о последствиях и обнародовала фото.

Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей.

«В результате обстрелов 14 харьковчан получили разные травмы, пятерых из них доставили в больницу. Среди пострадавших — четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован», — уточнили в полиции.

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

Повреждены многоэтажные и частные дома, магазин, школы, детский сад, автомобили.

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Последствия обстрела Харькова / © Национальная полиция Украины

Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес 12 ударов по разным районам города.

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