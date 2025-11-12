- Дата публикации
-
- Украина
Харьков атакуют дроны: где произошли "прилеты" (видео)
Российская дроновая атака на Харьков повредила гражданское производственное предприятие и частные дома.
Харьков находится под атакой российских дронов утром 12 ноября. Зафиксировано несколько ударов по центральной части города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Терехов пока что проинформировал о трех попаданиях вражеских боевых дронов в Холодногорском районе города. Это — центр Харькова.
«Будьте осторожны — еще группа вражеских БПЛА движется на город!» — предупредил городской голова.
Впоследствии Терехов написал, что по предварительным данным, из-за попадания трех «Шахедов» повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Что касается пострадавших, то пока информация о них не поступала.
Напомним, в ночь на 12 ноября российская армия атаковала Украину 121 ударным дроном. Силы ПВО обезвредили 90 беспилотников в разных частях страны. Однако 31 вражеский дрон попал на 19 локациях.