ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
432
Время на прочтение
1 мин

Харьков атакуют дроны: где произошли "прилеты" (видео)

Российская дроновая атака на Харьков повредила гражданское производственное предприятие и частные дома.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дроновая атака

Дроновая атака / © iStock

Дополнено новыми материалами

Харьков находится под атакой российских дронов утром 12 ноября. Зафиксировано несколько ударов по центральной части города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов пока что проинформировал о трех попаданиях вражеских боевых дронов в Холодногорском районе города. Это — центр Харькова.

«Будьте осторожны — еще группа вражеских БПЛА движется на город!» — предупредил городской голова.

Впоследствии Терехов написал, что по предварительным данным, из-за попадания трех «Шахедов» повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Что касается пострадавших, то пока информация о них не поступала.

Напомним, в ночь на 12 ноября российская армия атаковала Украину 121 ударным дроном. Силы ПВО обезвредили 90 беспилотников в разных частях страны. Однако 31 вражеский дрон попал на 19 локациях.

Дата публикации
Количество просмотров
432
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie