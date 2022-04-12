Харьков, Днепр, Киев: военный эксперт рассказал, какая главная цель у российских оккупантов

На Харьков оккупанты не пойдут, потому что их главная цель сейчас – окружить украинских военных в зоне ООС.

Главная цель российских оккупантов сейчас - окружить ВСУ в зоне Операции объединенных сил.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Также читайте Лгут в ответ даже на очевидные факты: Зеленский заявил об уверенности россиян в безнаказанности

По его словам, на Харьков оккупанты не пойдут, потому что их главная цель сейчас - окружить украинских военных в зоне ООС. Если они добьются своей цели, то тогда могут развивать наступление на Днепр, на реку Днепр, на север, на Киев.

"А Харьков уже оставаться в окружении, если они добьются этого стратегического успеха. Просто в США более детализировали направления основных усилий вооруженных сил Российской Федерации. Я говорю о поэтапном. Начало будет из окружения. Если они окружат, то считайте, что они преуспевают. Мы будем вынуждены прорывать кольцевое окружение, они будут развивать наступление. Но то, что они не остановятся на административной границе Донецкой и Луганской областей – можно гарантировать”, — отметил Олег Жданов.

Напомним, что в Запорожье продолжаются бои с оккупантами, за прошлую неделю уничтожено более ста захватчиков.

Читайте также: