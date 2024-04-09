"Харьков должен получить более легкие графики": Зеленский заявил об уменьшении дефицита электричества

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве фортификаций в Харьковской области, отметив важность усиления этого направления, а также сообщил о создании условий для уменьшения дефицита электричества в Харькове.

Об этом говорилось в обращении Зеленского 9 апреля.

Также глава государства провел совещание со всеми отвечающими за защиту области и восстановление нормальной жизни после российских ударов.

"Горжусь нашими харьковчанами! Благодарен каждому и каждой, кто в эти недели работал, чтобы дать Харькову и области больше электричества, чтобы дать больше защиты от российских ударов", — сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас создаются все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электричества, поэтому Харьков должен получить более легкие графики.

Отдельно чиновники работают над помощью города и области, чтобы преодолеть имеющиеся энерговызовы.

"Есть правильные предложения, мы обеспечим финансирование. Провел встречу с предпринимателями Харьковщины. Благодарен всем, кто сейчас в городе, кто сохраняет рабочие места для людей, кто поддерживает нормальную жизнь. Цель России абсолютно очевидна – они хотят сделать все, чтобы вытеснить людей из Харькова, из области. Все, что касается Путин, превращается в руины. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы как можно больше наших городов и общин были от него защищены", – сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна поддержка от США и как можно скорее. Он в очередной раз высказался об американской помощи.

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