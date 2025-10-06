Харьков готовится к тяжелейшей зиме: РФ уничтожила две подстанции, питавшие город

Мэр Харькова Терехов предупредил харьковчан о тяжелой зиме

Реклама

Городской голова Харькова Игорь Терехов предполагает, что грядущая зима будет самой тяжелой для города.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Терехова, в течение последних дней в результате ударов РФ были уничтожены две трансформаторные подстанции, питавшие Харьков.

Реклама

«Это серьезный удар по мощностям АО „Харьковоблэнерго“. И, глядя на динамику атак, уже понятно, что грядущая зима будет самой тяжелой для Харькова за все годы войны», — предупредил глава города.

В то же время Терехов заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы в домах харьковчан был свет.

«Если еще ночью без электроэнергии оставалось около 22 тыс. абонентов, то уже сейчас — около 3,5 тыс. Такой динамики удалось достичь благодаря круглосуточной и слаженной работе энергетиков „Облэнерго“ и коммунальных служб Харькова…», — написал он.

Терехов призвал «смотреть правде в глаза». Он уверен, что Россия не прекратит попыток террора и постарается и дальше погрузить украинцев в холод и тьму.

Реклама

«И в любой момент может произойти новый удар по критической инфраструктуре, который за секунды способен разрушить то, что мы создавали и восстанавливали месяцами. И такие ситуации, к сожалению, уже случались не раз в прошлом и случаются сейчас. Поэтому нужно всегда быть готовыми ко всему», — подытожил мэр Харькова.

Напомним, что ночью, 6 октября, россияне снова атаковали Харьков ударными дронами.