Харьков и часть области остались без света — метро стоит (видео)

Масштабный блекаут произошел в Харькове. Причиной послужило повреждение высоковольтной линии.

В Харькове серьезные проблемы с электроснабжением / © Харьковский метрополитен

Дополнено новыми материалами

В Харькове и ряде населенных пунктов области произошли масштабные перебои с электроснабжением из-за непогоды. В городе отсутствует свет, не работает метро.

Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации Изюмского района Харьковской области, а также ряд местных СМИ.

Из-за обесточения временно прекратила работу и подземка — метро не функционирует, что существенно усложнило передвижение по городу.

«В Харькове исчез свет — „Укрэнерго“ совместно с „Харьковоблэнерго“ выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города», — сообщил горсовет Харькова.

Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в области. В Изюмской общине сообщили о полном обесточении из-за аварии на высоковольтной линии.

У Харкові через негоду сталося масштабне знеструмлення

«Внимание! Общество полностью обесточено. Причина — отключение высоковольтной линии за пределами общества», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Сроки возврата света пока не уточняются.

Жителей призывают следить за официальной информацией и учитывать ситуацию при планировании поездок по городу.

Непогода в Украине 26 апреля

Напомним, 26 апреля Украина столкнулась с ударом непогоды.

Штормовой ветер, грозы и неожиданный мокрый снег повлекли за собой транспортный коллапс и значительные разрушения во многих областях.

В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Киеве и области объявлен желтый уровень опасности. Ураган сломал 150-летний каштан Иващенко в столице и повредил авто.

