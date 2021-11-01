Харьков и Львов запускают новые авиарейсы в Европу: куда и за сколько можно улететь

Со Львова будет курсировать 6 новых направлений в Европу.
Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair запускает новые маршруты из Львова и возобновляет рейсы из Харькова.
Об этом сообщают харьковский и львовский аэропорты.
Из Харькова открываются новые направления:
Вильнюс
• Вылеты: ср, вс
• Стоимость: 242 грн
Варшава (Модлин)
• Вылеты: ср, вс
• Стоимость: 242 грн
Познань
• Вылеты: чт, вс
• Стоимость: 242 грн
Милан (Бергамо)
• Вылеты: вт, сб
• Стоимость: 242 грн
Краков
• Вылеты: пн, пт
• Стоимость: 242 грн
Будапешт
• Вылеты: чт, вс
• Стоимость: 242 гр
Замечают в компании, что указанная минимальная стоимость на билеты в одну сторону без багажа.
Новые направления из аэропорта "Львов":
Львов – Манчестер. Рейсы с 5 ноября по пятницам.
Львов — Мемминген. Рейсы с 5 ноября дважды в неделю: по пятницам и по воскресеньям.
Львов – Бари. Рейсы стартуют с 3 ноября дважды в неделю: каждую среду и каждое воскресенье.
Львов – Пиза. Рейсы со 2 ноября дважды в неделю: по вторникам и субботам.
Львов — Палермо. Рейсы стартуют со 2 ноября дважды в неделю: вторник, суббота.
Львов – Рига. Рейсы с 18 ноября каждый четверг.
Также из Львова возобновляются авиарейсы венгерской компании WizzAir:
Львов – Будапешт. Рейсы с 3 ноября каждую среду и каждое воскресенье.
Львов – Катовице. Рейсы с 17 декабря по понедельникам и по пятницам.
Львов — Братислава. Рейсы с 20 декабря. Каждый понедельник.
Львов – Вильнюс. Рейсы с 19 декабря дважды в неделю: среда и воскресенье.
Львов – Биллунд. Рейсы стартуют с 17 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, аэропорт "Львов" и венгерский лоукостер WizzAir договорились углублять сотрудничество. В частности, планируется открытие девяти новых маршрутов из Львова и базирование в аэропорту трех самолетов WizzAir.