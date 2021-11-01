Харьков и Львов запускают новые авиарейсы в Европу: куда и за сколько можно улететь

Харьков и Львов запускают новые авиарейсы в Европу: куда и за сколько можно улететь

Со Львова будет курсировать 6 новых направлений в Европу.

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии Ryanair запускает новые маршруты из Львова и возобновляет рейсы из Харькова.

Об этом сообщают харьковский и львовский аэропорты.

Из Харькова открываются новые направления:

Вильнюс

• Вылеты: ср, вс

• Стоимость: 242 грн

Варшава (Модлин)

• Вылеты: ср, вс

• Стоимость: 242 грн

Познань

• Вылеты: чт, вс

• Стоимость: 242 грн

Милан (Бергамо)

• Вылеты: вт, сб

• Стоимость: 242 грн

Краков

• Вылеты: пн, пт

• Стоимость: 242 грн

Будапешт

• Вылеты: чт, вс

• Стоимость: 242 гр

Замечают в компании, что указанная минимальная стоимость на билеты в одну сторону без багажа.

Новые направления из аэропорта "Львов":

Львов – Манчестер. Рейсы с 5 ноября по пятницам.

Львов — Мемминген. Рейсы с 5 ноября дважды в неделю: по пятницам и по воскресеньям.

Львов – Бари. Рейсы стартуют с 3 ноября дважды в неделю: каждую среду и каждое воскресенье.

Львов – Пиза. Рейсы со 2 ноября дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Львов — Палермо. Рейсы стартуют со 2 ноября дважды в неделю: вторник, суббота.

Львов – Рига. Рейсы с 18 ноября каждый четверг.

Также из Львова возобновляются авиарейсы венгерской компании WizzAir:

Львов – Будапешт. Рейсы с 3 ноября каждую среду и каждое воскресенье.

Львов – Катовице. Рейсы с 17 декабря по понедельникам и по пятницам.

Львов — Братислава. Рейсы с 20 декабря. Каждый понедельник.

Львов – Вильнюс. Рейсы с 19 декабря дважды в неделю: среда и воскресенье.

Львов – Биллунд. Рейсы стартуют с 17 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, аэропорт "Львов" и венгерский лоукостер WizzAir договорились углублять сотрудничество. В частности, планируется открытие девяти новых маршрутов из Львова и базирование в аэропорту трех самолетов WizzAir.

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