Украина
1543
1 мин

Харьков находится под мощным ударом РФ, раздаются взрывы: что известно

Власти сообщают по пострадавшим.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Харьков.

Харьков. / © Associated Press

В субботу, 17 января, в Харькове произошли взрывы. Армия РФ ударила по одному из районов города.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем", - подчеркнул городской голова.

Позже он добавил, что РФ бьет по объекту критической инфраструктуры. В результате российского обстрела есть пострадавшие. По данным властей, по меньшей мере, один человек получил травмы.

В Харькове от 13:22 объявлена воздушная тревога. После 14:00 мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Их также подтвердил глава областной военной администрации.

Заметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБа в Харьковскую область, а затем - о скоростной цели в Харьков.

Как сообщалось, в Харькове РФ разрушила крупный объект критической энергоинфраструктуры. После этого удара город готовится «к разным сценариям».

