Харьков находится под мощным ударом РФ, раздаются взрывы: что известно
Власти сообщают по пострадавшим.
В субботу, 17 января, в Харькове произошли взрывы. Армия РФ ударила по одному из районов города.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.
"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем", - подчеркнул городской голова.
Позже он добавил, что РФ бьет по объекту критической инфраструктуры. В результате российского обстрела есть пострадавшие. По данным властей, по меньшей мере, один человек получил травмы.
В Харькове от 13:22 объявлена воздушная тревога. После 14:00 мониторинговые каналы сообщили о первых взрывах. Их также подтвердил глава областной военной администрации.
Заметим, Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБа в Харьковскую область, а затем - о скоростной цели в Харьков.
Как сообщалось, в Харькове РФ разрушила крупный объект критической энергоинфраструктуры. После этого удара город готовится «к разным сценариям».