Харьков оказался под российской атакой: куда попал враг
Городские власти Харькова сообщают о попадании в промышленную зону Слободского района.
Российские войска днем 5 января наносли удары по Харькову. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Зафиксирован удар по городу — предварительно, по промзоне Слободского района», — написал Терехов в Сети.
Впоследствии он проинформировал о пяти ударах по Харькову.
«Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях», — заявил в свою очередь Синегубов.
Последствия обстрела устанавливаются, на данный момент данные о пострадавших не поступали.
Еще позже городской голова уточнил, что россияне целенаправленно нанесли пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Зафиксированы значительные повреждения.
Напомним, 2 января российская армия также атаковала Харьков ракетами. Произошло попадание в жилой сектор, длительное время проводились разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, количество жертв российского ракетного удара по Харькову возросло до шести. На месте попадания в пятиэтажку обнаружили фрагменты тела еще одного погибшего.