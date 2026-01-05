Харьков оказался под российской атакой: куда попал враг

Дым в результате атаки / Иллюстративное фото / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска днем 5 января наносли удары по Харькову. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Зафиксирован удар по городу — предварительно, по промзоне Слободского района», — написал Терехов в Сети.

Реклама

Впоследствии он проинформировал о пяти ударах по Харькову.

«Враг наносит удары по городу Харьков. Ракетная опасность продолжается. Находитесь в укрытиях», — заявил в свою очередь Синегубов.

Последствия обстрела устанавливаются, на данный момент данные о пострадавших не поступали.

Еще позже городской голова уточнил, что россияне целенаправленно нанесли пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова. Зафиксированы значительные повреждения.

Реклама

Напомним, 2 января российская армия также атаковала Харьков ракетами. Произошло попадание в жилой сектор, длительное время проводились разбор завалов и идентификация погибших. По последним данным, количество жертв российского ракетного удара по Харькову возросло до шести. На месте попадания в пятиэтажку обнаружили фрагменты тела еще одного погибшего.