Харьков накрыли обильные дожди: последствия непогоды (фото)

В Харькове – ливни. В результате непогоды в городе повалено немало деревьев.

Об этом идет речь на "Униан".

Вечером 10 июля Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что до конца суток в Харькове и области ожидают грозы, поэтому ГСЧС объявило об I уровне опасности, "желтый".

Непогода в Харькове. Фото: ГСЧС

С последствиями непогоды разбираются спасатели.

Ненастье в Харькове. Фото: ГСЧС

Так, в результате падения деревьев во время ливня, который начался вечером, в городе было повреждено по меньшей мере три машины.

Спикер спасателей области Евгений Василенко сообщил, что подразделения ГСЧС выезжали на вызовы дважды – из-за повреждения автомобилей и из-за падения деревьев на трамвайных путях. Оба вызова – с проспекта Победы.

Непогода в Харькове. Фото: ГСЧС

В соцсетях распространяются видео, на которых можно увидеть значительное подтопление улиц Харькова и значительное количество упавших деревьев.

Напомним, 11 июля предполагается ненастье в западной части Украины, на Житомирщине, Винницкой области, в восточных областях, а также на Днепропетровщине и Полтавщине, вечером возможны осадки в Одесской и Запорожье.

Ранее в Киеве объявили первый уровень опасности.

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