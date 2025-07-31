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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Харьков оказался под атакой российских дронов: что известно

Россияне не устают атаковать украинские города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 30 июля РФ в очередной раз атаковала Харьков ударными беспилотниками, раздались взрывы, возник пожар, есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

  • В результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали два человека: 24-летняя женщина и 33-летний мужчина.

  • Еще одна женщина обратилась за помощью к врачам. Пострадавшей – 62 года. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы.

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