Харьков оказался под атакой российских дронов: что известно

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 30 июля РФ в очередной раз атаковала Харьков ударными беспилотниками, раздались взрывы, возник пожар, есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В результате падения обломков вражеского БпЛА пострадали два человека: 24-летняя женщина и 33-летний мужчина.

Еще одна женщина обратилась за помощью к врачам. Пострадавшей – 62 года. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, что ранее в Николаеве и Днепропетровской области прозвучали взрывы.

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