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- Украина
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Харьков оказался под массированными ударами БпЛА, произошли пожары, есть пострадавшие
Общая площадь пожара составила более 1200 кв.
Вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянском районам Харькова.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 кв.
По предварительным данным 2 человека пострадали.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.
Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.