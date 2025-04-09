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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Харьков оказался под массированными ударами БпЛА, произошли пожары, есть пострадавшие

Общая площадь пожара составила более 1200 кв.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков

Вечером 8 апреля враг нанес массированный обстрел ударными беспилотниками по Киевскому, Индустриальному и Основянском районам Харькова.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Попадания были по гражданским предприятиям, складским и производственным зданиям и СТО. Произошло 6 очагов возгорания. Общая площадь пожара более 1200 кв.

По предварительным данным 2 человека пострадали.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы.

Напомним, в результате удара России по Харькову 4 апреля погибли пять человек, еще десятки получили ранения.

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