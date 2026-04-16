Харьков под атакой дронов: есть попадания в двух районах города

Дрон / © tsn.ua

Реклама

В Харькове зафиксирована атака российских ударных беспилотников. На данный момент известно о по меньшей мере двух попаданиях по городу.

По словам городского головы Игорь Терехов , один из дронов ударил в Слободском районе. Информация о втором попадании уточняется.

Кроме того, один из дронов типа "Шахед" попал вблизи жилых домов в Индустриальном районе. В настоящее время детали по разрушениям и возможным пострадавшим устанавливаются.

Реклама

Власти предупреждают, что над Харьковом все еще фиксируют вражеские беспилотники. Жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности отбоя воздушной тревоги.

Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксировано попадание в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие. Детали о последствиях уточняются. Жителей призвали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.