Харьков под атакой дронов: взрывы в двух районах, повреждены дома и газовая сеть (фото)

Атака на Харьков

Россия нанесла очередную атаку беспилотниками по Харькову . В городе зафиксировали попадания в двух районах.

По информации ГСЧС Украины, в Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно обошлось без пострадавших.

В Немышлянском районе попадание произошло в проезжую часть. Из-за взрыва повреждено остекление окон в пяти частных домах, а также газовую сеть. За медицинской помощью обратились два человека.

На местах атаки работали спасатели, медики и правоохранители. Пиротехники обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов, а психологи оказывали помощь местным жителям.

Напомним, что из-под завалов в Киеве спасли ребенка и женщину: немало пострадавших после атаки РФ