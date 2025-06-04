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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
75
Время на прочтение
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Харьков под атакой: российские БПЛА нанесли удары, есть пострадавшие

Харьков подвергся очередной атаке вражеских дронов-камикадзе.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Харьков снова под ударом. Ночью 4 июня город подвергся очередной атаке со стороны российских ударных БпЛА. По предварительным данным, в одном из жилых кварталов Новобаварского района зафиксировано попадание, в результате чего пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации местных властей, несколько вражеских беспилотников еще находятся в воздухе и следуют в направлении Харькова. Населению настоятельно рекомендуют оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

На месте попадания работают спасательные службы и коммунальщики. Данные по поводу повреждений уточняются. Медики оказывают помощь пострадавшему — его состояние оценивается как стабильное.

Несколько взрывов прогремели в разных районах Харькова. Один из вражеских «Шахедов» попал вблизи многоэтажных домов — информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших выясняется. Еще один удар зафиксирован в частном секторе Новобаварского района. Над городом до сих пор кружатся вражеские беспилотники, поэтому угроза новых атак остается актуальной.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Городские власти и ГСЧС призывают не игнорировать сигналы тревоги и по возможности оставаться в безопасных местах. Ситуация остается напряженной, угроза повторных атак сохраняется.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.

Дата публикации
Количество просмотров
75
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