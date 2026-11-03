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- Украина
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Харьков под комбинированным ударом: повреждено медучреждение, есть пострадавшие
В Немышлянском районе Харькова в результате удара по медицинскому учреждению пострадали четыре человека.
Российские войска наносят комбинированный удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали по медицинскому заведению.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .
По его словам, медучреждение расположено в Немышлянском районе города. В результате удара пострадали четыре человека, само здание получило значительные повреждения.
Напомним, что ранее Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке в Харьковской области.
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