Харьков под массированным ударом по энергетике уже несколько часов: теплоноситель сольют в 820 домах

Харьков подвергается длительной атаке на энергетическую инфраструктуру. Обстрелы города продолжаются уже более трех часов, а удары, по данным городских властей, направлены именно по энергообъектам.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, цель противника - нанести максимальные разрушения и оставить город без тепла во время сильных морозов.

В связи с повреждением критической инфраструктуры в городе было принято вынужденное решение — слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 жилых домов, получающих тепло от одной из крупнейших теплоэлектроцентралей. Это делают, чтобы предотвратить замерзание и разрушение теплосетей.

Городской голова подчеркнул, что при температуре около -20 градусов это сложный, но необходимый шаг, ведь других технических решений специалисты пока не видят.

В городе будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, выпить горячие напитки и подзарядить устройства. При необходимости обещают оперативно разворачивать дополнительные пункты обогрева.

Также в Харькове возможны перебои в работе электротранспорта. Чтобы обеспечить передвижение по городу, власти запускают дополнительные автобусные маршруты.

По словам Терехова, в городе работают все экстренные и коммунальные службы, а решение принимается оперативно. Ситуацию обещают контролировать.

