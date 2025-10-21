Харьков под новой атакой: количество пострадавших возросло, разрушены частные дома

Иллюстративное фото / © Харьковская областная прокуратура

Число пострадавших в результате удара по Индустриальному району Харькова возросло до восьми. Об этом сообщают областные и городские власти. Среди пострадавших – люди, получившие острую реакцию на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в результате удара КАБ.

По предварительным данным, вражеские КАБ повредили по меньшей мере 15 частных домов. На месте ударов возник пожар, спасатели продолжают его ликвидировать.

Также подтверждено отдельное попадание по Немышлянскому району города. Обследование территории продолжается, данные по разрушениям и состоянию пострадавших уточняются.

На местах прилетов работают подразделения ГСЧС, медики и коммунальные службы. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях из-за риска повторных ударов.