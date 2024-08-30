Харьков под огнем есть погибшие: все, что известно об атаке

По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и Чугуеве.

После обеда 30 августа Россия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр заявил о попадании прямо в центре города.

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оккупанты бьют по Харькову

Россияне продолжают атаковать Харьков управляемыми авиационными бомбами. 30 августа россияне после обеда принялись обстреливать город, мэр Терехов заявил о попадании по центру Харькова.

"Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Будьте осторожны – враг продолжает запуски своих КАБов ", – говорится в сообщении.

Исчез свет! Удары в области!

Уже через несколько минут в части районов Харькова исчезли свет и вода после серии взрывов. Местные паблики распространили фото после взрывов, в нескольких районах города взвился густой дым.

Начальник областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил попадание в Харьков, а также сообщил взрывы в области.

"По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в городе Харьков и Чугуев. На эту минуту – без пострадавших ", – указано в сообщении.

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А уже через несколько минут стало известно, что в Харькове оккупанты попали в 12-ти этажный жилой дом. — дописали закадровивм

По предварительным данным, по меньшей мере двое погибших, пятеро раненых.

По предварительной информации в Индустриальном районе есть попадание по 12-ти этажному жилому дому. Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших там уточняется.

Также есть предварительная информация об ударе по Немышлянскому району. В центре будто обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется.

"В Немышлянском районе оккупанты убили ребенка прямо на детской площадке. Девочку. Еще минимум три человека в этом районе ранены. В Индустриальном районе в горящей многоэтажке уже двое погибших", — говорится в сообщении.

Уже известно о трех погибших в многоэтажке в Индустриальном районе.

Ужасный удар по Купянску!

Напомним, что 28 августа российские террористы жестоко обстреляли центр Купянска Харьковской области. По словам начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, разрушения достаточно велики, но, к счастью, обошлось без погибших. Он добавил, что россияне обстреляли город буквально за десять минут до конца рабочего дня. Впоследствии стало известно, что количество раненых в результате российского авиаудара по Купянску увеличилось до 14, среди них – трое полицейских.

Добавим, кафиры убили девочку прямо на детской площадке.

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