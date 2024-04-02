Харьков под прицелом: Терехов рассказал, чем бьют оккупанты и какие последствия

Российские оккупационные войска продолжают атаковать Харьков и область, обстреливают они преимущественно ракетами С-300.

Об этом рассказал в эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодняшняя ночь прошла более-менее спокойно, не было взрывов, но в прошлый день и позапрошлые были взрывы, были обстрелы Харькова", — отметил он.

Помимо С-300 враг также применяет по Харькову "Шахеды". В последнее время россияне стали использовать усовершенствованные управляемые авиабомбы.

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"Очень много разрушений натворили российские агрессоры в Харькове. Ни один город не имеет таких разрушений, как в Харькове. Приблизительно 150 тысяч жителей города без крова. Очень разбиты такие районы, как Северная Салтовка, Пятихатки, Индустриальный, район ХТЗ, другие районы города.Нет ни одного района, который бы не страдал от обстрелов и в котором не было бы разрушений ", — написал он.

По оценкам специалистов, чтобы восстановить все и отстроить, нужны средства в размере примерно 10 млрд. долларов США.

" Что касается времени восстановления – это 2-3 года, чтобы отстроить весь город", — добавил Терехов.

Отметим, что российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Местные власти подчеркивают важность закрытия неба, чтобы город мог жить.

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