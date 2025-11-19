Харьков под ударом вражеских дронов: в городе раздались взрывы

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 19 ноября Харьков снова оказался под атакой вражеских ударных дронов.

По словам мэра города Игоря Терехова, в регионе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Терехов также сообщил, что над городом до сих пор фиксируют движение нескольких боевых беспилотников. Мэр призвал жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Все службы оперативного реагирования работают на месте, устанавливаются детали.

Предварительно одно из попаданий в многоэтажку в Слободском районе. На месте пожар.

