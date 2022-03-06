Харьков подвергся воздушным атакам со стороны оккупантов: в ГСЧС рассказали об объектах обстрелов

Харьков подвергся воздушным атакам со стороны оккупантов: в ГСЧС рассказали об объектах обстрелов

Около 19:00 произошли авиаудары по Харькову.

В ГСЧС предоставили официальную информацию от ГСЧС по результатам варварских авиаударов по моему родному Харькову.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, со ссылкой на ГСЧС области.

Около 19:00 произошли авиаудары по г. Харьков, а именно:

- в здание Военной службы правопорядка ВСУ и рядом расположены двухэтажные жилые дома (с последующим возгоранием). Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечены 50 человек и 10 ед. техники.

– в здание поликлиники МВД Украины по Харьковской области. Предварительно пострадали 2 человека. От ГСЧС привлечены 32 человека и 7 ед. техники.

– в Харьковскую телевизионную башню. Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечены 5 человек и 1 ед. техники.

Силами ВСУ сбиты два самолета РФ.

Один самолет упал вблизи с. Макариха Золочевского района и второй самолет – в районе поселка Кулиничи.

Последствия устанавливаются.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.