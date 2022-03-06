Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Харьков подвергся воздушным атакам со стороны оккупантов: в ГСЧС рассказали об объектах обстрелов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Харьков подвергся воздушным атакам со стороны оккупантов: в ГСЧС рассказали об объектах обстрелов

Около 19:00 произошли авиаудары по Харькову.

В ГСЧС предоставили официальную информацию от ГСЧС по результатам варварских авиаударов по моему родному Харькову.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко, со ссылкой на ГСЧС области.

Около 19:00 произошли авиаудары по г. Харьков, а именно:

- в здание Военной службы правопорядка ВСУ и рядом расположены двухэтажные жилые дома (с последующим возгоранием). Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечены 50 человек и 10 ед. техники.

– в здание поликлиники МВД Украины по Харьковской области. Предварительно пострадали 2 человека. От ГСЧС привлечены 32 человека и 7 ед. техники.

– в Харьковскую телевизионную башню. Последствия устанавливаются. От ГСЧС привлечены 5 человек и 1 ед. техники.

Силами ВСУ сбиты два самолета РФ.

Один самолет упал вблизи с. Макариха Золочевского района и второй самолет – в районе поселка Кулиничи.

Последствия устанавливаются.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация