Харьков после ночной атаки: что происходит в городе

Харьков / © Associated Press

В Харькове ввели аварийные отключения из-за ощутимого дефицита электроэнергии.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Из-за нехватки напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы возобновлять подачу сразу, как только это возможно», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове метрополитен работает в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением.

Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.

Также под атакой находилась Днепропетровщина. Больше об этом читайте в новости.