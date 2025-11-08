- Дата публикации
Харьков после ночной атаки: что происходит в городе
В городе не работает метро, есть проблемы с электроэнергией.
В Харькове ввели аварийные отключения из-за ощутимого дефицита электроэнергии.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Из-за нехватки напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением. Но коммунальные службы делают все, чтобы возобновлять подачу сразу, как только это возможно», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Харькове метрополитен работает в режиме укрытия из-за проблем с электроснабжением.
Напомним, город Горишние Плавни переведен в режим чрезвычайной ситуации из-за ударов врага по энергетической инфраструктуре, что привело к обесточиванию города.
Также под атакой находилась Днепропетровщина. Больше об этом читайте в новости.