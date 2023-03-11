Харьков после ракетной атаки снова со светом: город пережил самый длинный блекаут

В Харькове энергетикам удалось заживить электроэнергией 100% потребителей, оставшихся без света в результате ракетной атаки. Впрочем, электротранспорт в городе пока не работает.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня ночью было заживлено 100% абонентов Харькова. Продолжаются работы по возобновлению движения городского электротранспорта", — написал Синегубов.

По его словам, в области без электроэнергии остаются 15 тысяч абонентов в Волчанске, Старом Салтове и Слатино. "Но в ближайшее время энергетики там тоже возобновят электроснабжение", — добавил глава ОВА.

В ТСН рассказали, что энергетики работали всю ночь и смогли полностью восстановить питание. Но работы еще продолжаются. К слову, двое суток город жил в сплошной тьме, не было воды, отопления, а также не курсировал электротранспорт. Следует заметить, что это был самый длинный блекаут в Харькове.

Город погрузился в темноту 9 марта, когда россияне запустили по Харьковщине 15 ракет. оккупанты повредили объекты инфраструктуры. Харьков двое суток жил без света, отопления и воды. За технической водой люди ходили в колонки, а за питьевой — выстраивались в немалые очереди. Медучреждения работали от генераторов. Пункты несокрушимости за два дня посетили около 15 тыс. человек.

Харьков после ракетных обстрелов: полностью восстановлено питание объектов критической инфраструктуры

Энергетики работали без остановки. Накануне смогли заживить объекты критической инфраструктуры. Вода появилась во всех квартирах ночью, но без отопления еще остаются несколько десятков домов. Коммунальщики обещают в течение дня полностью согреть город. Кстати, 15 тыс. жителей области все еще без электричества. Также недостаточно напряжения для электротранспорта. Уже третий день Харьков живет без трамваев, троллейбусов и метро. Около сотни дополнительных автобусов ходят раз в пол часа, поэтому на остановках образуются длинные очереди.

Напомним, кафиры нанесли около 15 ударов по Харьковщине и области. Под прицелом окупантов снова находились объекты критической инфраструктуры. Харьков и часть области остались без света, отопления и воды в результате российской массированной ракетной атаки.

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