Большой областной центр с самого утра атакуют дроны: "прилеты" возле ресторана и жилых домов, есть пострадавшие

Российский дрон «Шахед»

Дополнено новыми материалами

Российские войска с самого утра атакуют Харьков дронами. Сейчас известно о попадании «Шахеда» вблизи здания ресторана и жилых домов.

Об этом сообщили городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Терехов заявил о попадании дрона «Шахед» в Слободском районе Харькова. Синегубов уточнил, что там под удар попало здание ресторана. Позже появилась уточненная информация о том, что БпЛА ударил в землю вблизи ресторана и жилых домов.

Также повреждены около 10 автомобилей.

В том же районе зафиксировано падение еще одного вражеского беспилотника, но обошлось без детонации.

«По предварительной информации, есть пострадавшие, их количество и состояние уточняются. В окружающих многоэтажках выбиты окна», — проинформировал впоследствии городской голова.

Еще позже он заявил, что пока известно об одном пострадавшем.

Напомним, днем 25 марта армия РФ атаковала Харьков дронами «Герань-2», попав в Холодногорский и Новобаварский районы. В Холодногорском районе беспилотник попал во двор многоэтажки, повредив машины и окна, а в Новобаварском — в частный сектор, что вызвало пожар и повреждение газовой сети. Пострадали восемь человек.