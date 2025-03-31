Харьков снова под массированной атакой дронов: куда били оккупанты

Последствия атаки / © Associated Press

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В ночь на 31 марта в Харькове прогремели шесть взрывов в результате атак российских беспилотников.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Попадания два БпЛА „Шахед“ в крышу производственного здания и в складское здание, с последующим возгоранием. Попадание БпЛА „Шахед“ в здание цеха. Поврежден остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля», — написал он.

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По последним данным, трое пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Харькове до самого утра гремели взрывы. Больше об этом читайте в новости.