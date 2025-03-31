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Харьков снова под массированной атакой дронов: куда били оккупанты
Россияне ударили по Харькову ударными дронами, в результате чего в городе зафиксировано разрушение.
В ночь на 31 марта в Харькове прогремели шесть взрывов в результате атак российских беспилотников.
О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«Попадания два БпЛА „Шахед“ в крышу производственного здания и в складское здание, с последующим возгоранием. Попадание БпЛА „Шахед“ в здание цеха. Поврежден остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля», — написал он.
По последним данным, трое пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Харькове до самого утра гремели взрывы. Больше об этом читайте в новости.