ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1060
Время на прочтение
1 мин

Харьков снова под массированной атакой дронов: куда били оккупанты

Россияне ударили по Харькову ударными дронами, в результате чего в городе зафиксировано разрушение.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 31 марта в Харькове прогремели шесть взрывов в результате атак российских беспилотников.

О последствиях сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Попадания два БпЛА „Шахед“ в крышу производственного здания и в складское здание, с последующим возгоранием. Попадание БпЛА „Шахед“ в здание цеха. Поврежден остекление окон 3-х многоквартирных домов, остекление и фасад здания детского сада и 2 автомобиля», — написал он.

По последним данным, трое пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Харькове до самого утра гремели взрывы. Больше об этом читайте в новости.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie