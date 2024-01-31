Харьков снова под ударами: есть попадания по гражданской инфраструктуре

Поздним вечером 31 января российские оккупанты снова атаковали Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков снова под ударом. Предварительно — "Шахедами". Предварительно попадание по гражданской инфраструктуре", — отметил Терехов.

Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов несколько позже уточнил, что зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры Основянского района Харькова.

По состоянию на 23:28 – без пострадавших.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" добавил, что по состоянию на 23:28 в воздушном пространстве Харьковщины отсутствуют вражеские БПЛА, но угроза остается. Потому он призвал местных не покидать укрытия к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что после вчерашней российской атаки по Харькову дронами-камикадзе "Шахед" четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома, автомобили и магазин.

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