Харьков снова под ударом: раздались по меньшей мере четыре взрыва, предварительно в Индустриальном районе

В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва — город атаковали вражескими КАБами, под ударом снова Индустриальный район.

КАБ

КАБ / © скриншот с видео

В Харькове ночью 21 октября прозвучали серии взрывов . По предварительной информации, город атаковали вражескими управляемыми авиабомбами (КАБ). Первые удары были нанесены по Индустриальному району, вскоре раздались еще не менее четырех взрывов в том же направлении.

Мэр Игорь Терехов сообщает об угрозе повторных атак и призывает жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Последствия обстрелов сейчас уточняются. На местах вероятных "прилетов" работают профильные службы.

