Харьков снова подвергся атаке БПЛА: удар пришелся на частный дом

К счастью, информации о пострадавших нет.

Сегодня ночью Харьков снова подвергся атаке БПЛА.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся на частное здание в Основянском районе города. По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет.

Профильные службы уже работают на месте: обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь.

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Напомним, в ночь на 25 января 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине. Противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61 ударным БпЛА типа "Shahed".

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