Харьков снова попал под обстрел: что известно

Сообщается о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.
Вечером в среду, 3 января, российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно — ракетами С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
“На эту минуту – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов”, – говорится в сообщении.
Харьковский мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков попал под обстрел в 22:35, но о последствиях ударов не проинформировал.
Напомним, в ночь на 3 января в Харькове во время воздушной тревоги произошел взрыв вражеской ракеты рядом с жилым домом.
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