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Харьков снова попал под обстрел: что известно

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Харьков снова попал под обстрел: что известно

Фото: Associated Press

Сообщается о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города.

Вечером в среду, 3 января, российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, предварительно — ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

“На эту минуту – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов”, – говорится в сообщении.

Харьковский мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков попал под обстрел в 22:35, но о последствиях ударов не проинформировал.

Напомним, в ночь на 3 января в Харькове во время воздушной тревоги произошел взрыв вражеской ракеты рядом с жилым домом.

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Дата публикации
Просмотры
677
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