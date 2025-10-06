ТСН в социальных сетях

Украина
451
Харьков в огне: что известно о ночном терроре города

Харьков снова пережил дроновую атаку — в городе возникли пожары, есть разрушения.

Спасатель на месте пожара

Ночью, 6 октября, россияне атаковали Харьков ударными дронами, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В Новобаварском районе возникли пожары и разрушения на территории одного из объектов, в Шевченковском горел автомобиль. Кроме того, повреждены частные жилые дома, складские здания, гаражи и легковые автомобили», — говорится в сообщении.

На местах ударов возникали пожары

По предварительным данным, пострадали 4 человека.

Напомним, ночью в Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что Краматорск впервые был атакован российским дроном на оптоволокне. Дрон попал в машину, припаркованную на обочине.

451
