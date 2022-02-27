Харьков выстоял: Нацгвардия, полиция, терроборона не оставили врагу никакого шанса закрепить свои позиции в городе

По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, харьковчане оказали яростное сопротивление.
Сегодня в Харькове велись уличные бои с фашистскими банд-формированиями. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция и территориальная оборона зачистили город от незваных гостей.
Об этом сообщил руководитель Харьковской полиции Владимир Тимошко.
Сегодняшний день был очень трудным для гражданского населения. Большую часть суток люди провели в укрытиях. Нелегко было и военным, и правоохранителям. Город обстреливался из нескольких точек. На улицах велись бои с агрессором, хлопот добавили и многочисленные диверсионные группы, которые пытались укрепиться в Харькове.
Это им не удалось. По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, харьковчане оказывали яростное сопротивление.
"Доблестные Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция, терроборона не оставили врагу никакого шанса закрепить свои позиции в городе", — сказал Тимошко.
Начальник ГУНП в Харьковской области поблагодарил личный состав за четкую и слаженную работу в выполнении боевых задач.
"Я благодарен каждому харьковскому полицейскому за сегодняшний свободный Харьков. Я ценю то, что наши военные, нацгвардейцы, полиция сегодня сделали для харьковчан. Харьков наш! Так было, есть, и будет!", — сказал Владимир Тимошко.
Харьковская полиция призывает харьковчан не паниковать, информировать полицию о подозрительных лицах, оказывать посильную помощь украинской армии и обязательно верить в нашу Победу. Полиция с оружием в руках и дальше будет защищать город, обеспечивая порядок и безопасность харьковчан.
Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.
ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 146
- боевые бронированные машины — 706
- пушки -49
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды