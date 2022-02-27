Харьков выстоял: Нацгвардия, полиция, терроборона не оставили врагу никакого шанса закрепить свои позиции в городе

Харьков выстоял: Нацгвардия, полиция, терроборона не оставили врагу никакого шанса закрепить свои позиции в городе

По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, харьковчане оказали яростное сопротивление.

Сегодня в Харькове велись уличные бои с фашистскими банд-формированиями. Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция и территориальная оборона зачистили город от незваных гостей.

Об этом сообщил руководитель Харьковской полиции Владимир Тимошко.

Сегодняшний день был очень трудным для гражданского населения. Большую часть суток люди провели в укрытиях. Нелегко было и военным, и правоохранителям. Город обстреливался из нескольких точек. На улицах велись бои с агрессором, хлопот добавили и многочисленные диверсионные группы, которые пытались укрепиться в Харькове.

Это им не удалось. По словам начальника полицейского главка Владимира Тимошко, харьковчане оказывали яростное сопротивление.

"Доблестные Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, полиция, терроборона не оставили врагу никакого шанса закрепить свои позиции в городе", — сказал Тимошко.

Начальник ГУНП в Харьковской области поблагодарил личный состав за четкую и слаженную работу в выполнении боевых задач.

"Я благодарен каждому харьковскому полицейскому за сегодняшний свободный Харьков. Я ценю то, что наши военные, нацгвардейцы, полиция сегодня сделали для харьковчан. Харьков наш! Так было, есть, и будет!", — сказал Владимир Тимошко.

Харьковская полиция призывает харьковчан не паниковать, информировать полицию о подозрительных лицах, оказывать посильную помощь украинской армии и обязательно верить в нашу Победу. Полиция с оружием в руках и дальше будет защищать город, обеспечивая порядок и безопасность харьковчан.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: