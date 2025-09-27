- Дата публикации
Категория
Украина
Харьков, Запорожье и Суммы могут стать сплошной серой зоной: аэроразведчик о новом этапе войны
Война постепенно переходит на новый этап, где обе стороны пытаются взять под контроль небо над территорией противника, отметил Игорь Луценко.
Российско-украинская война имеет все перспективы перерасти в дистанционное противостояние дронов, в частности, с превращением в «серую зону» таких приближенных к фронту городов как Харьков, Херсон, Запорожье и Сумы.
Такое мнение в интервью высказал военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.
Военный отвергает предположение о том, что дальнейшее развитие дронов приведет к замораживанию войны из-за невозможности проводить наступательные операции.
«Сейчас идет качественное изменение парадигмы самой войны. Соревнование все больше перемещается в технологическую плоскость. Кто быстрее будет осваивать инновации, то есть придумывать и осваивать, распространять и масштабировать инновации, — таким образом это будет влиять на все то, что на земле», — заявил он.
Проявлением этого противостояния Луценко называет расширение «серой зоны» на так называемый сухопутный коридор в Крым: фактически полуостров попадает в «дроновую осаду». Однако и Россия пытается делать то же самое.
«Вот Херсон сейчас. Я думаю, что если ничего не делать, они фактически у нас отвоюют обратно Херсон и сделают из него „серую“ зону. Там будут только бегать наши военные с РЭБами и с дронами. И так же их дроны будут летать. Вот такая перспектива. Так же там дальше Запорожье на очереди, Харьков, Сумы на очереди. И так далее», — предупреждает Луценко.
При этом он отметил, что ситуация на земле уже будет не столь важной.
Ранее мы писали, что Россия разработала дроны «Италмас», которые способны перегрузить украинскую систему ПВО: их убыток стоит значительно дороже производства.