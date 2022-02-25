Харьковчан просят спрятаться в метро и подвалы: обращение Терехова

Мэр города обещает запасы продовольствия в городе.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех жителей города спрятаться в укрытие.

Об этом городской голова сказал в своем видеообращении.

"Прошу вас спуститься на станции метрополитена, которые готовы к этому, бомбоубежища и подвальные помещения", — подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, городской транспорт по безопасности курсирует с ограничениями. Интернет сейчас работает. Супермаркеты открыты, говорит он. А также пообещал, что город будет обеспечен хлебом.

Как сообщалось, российские окупанты обстреляли Харьков из ракетной системы залпового огня. Один из снарядов прилетел в районе Конного рынка.