Харьковчане могут получить гумпомощь в 16 отделениях "Новой почты": адреса пунктов

Харьковчане могут получить гумпомощь в 16 отделениях "Новой почты": адреса пунктов

Помощь поступает из Украины и из-за границы.

Гуманитарную помощь в Харькове выдают в 16-ти отделениях "Новой почты".

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Адреса пунктов выдачи:

Telegram/Олег Синегубов

По его словам, ежедневно областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.

Напомним, за сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли.