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Харьковчане могут получить гумпомощь в 16 отделениях "Новой почты": адреса пунктов

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Харьковчане могут получить гумпомощь в 16 отделениях "Новой почты": адреса пунктов

Telegram/Олег Синегубов

Помощь поступает из Украины и из-за границы.

Гуманитарную помощь в Харькове выдают в 16-ти отделениях "Новой почты".

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Адреса пунктов выдачи:

Telegram/Олег Синегубов / ©
Telegram/Олег Синегубов

По его словам, ежедневно областной логистический штаб получает десятки тонн помощи от других областей, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.

Напомним, за сутки с 6 по 7 марта враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов и различных объектов Харькова и сельских населенных пунктов области, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.,
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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