Харьковчанин переправлял призывников через границу на Закарпатье за 15 тысяч евро

Харьковчанин переправлял призывников через границу на Закарпатье за 15 тысяч евро

Подозреваемый давал мужчинам советы по маршруту, времени и способу пересечения границы.

Задержан харьковчанин, который переправлял украинских мужчин через границу на Закарпатье.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Свои услуги мужчина оценивал в 15 тыс. евро с одного человека.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Задержанный давал мужчинам советы по маршруту, времени и способу пересечения границы.

"Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст.208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 14 тысяч долларов США".

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц.

Напомним, под Киевом задержан мужчина, который в собственном доме хранил много оружия и боеприпасов, в том числе ручные противотанковые гранатометы РПГ и автоматы АК-47.

Как помочь психике техниками "заземления" – нейроисследовательница Наталья Кадя

Читайте также: