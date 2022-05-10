Харьковчанин переправлял призывников через границу на Закарпатье за 15 тысяч евро

Подозреваемый давал мужчинам советы по маршруту, времени и способу пересечения границы.
Задержан харьковчанин, который переправлял украинских мужчин через границу на Закарпатье.
По данным следствия, подозреваемый организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста. Свои услуги мужчина оценивал в 15 тыс. евро с одного человека.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Задержанный давал мужчинам советы по маршруту, времени и способу пересечения границы.
"Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст.208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды – 14 тысяч долларов США".
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения, проверяется причастность к совершению уголовного правонарушения других лиц.
Напомним, под Киевом задержан мужчина, который в собственном доме хранил много оружия и боеприпасов, в том числе ручные противотанковые гранатометы РПГ и автоматы АК-47.
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