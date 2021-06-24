Харьковчанка, которая писала курсовую работу на "еб**м украинском языке", попала в больницу

Харьковчанка, которая писала курсовую работу на "еб**м украинском языке", попала в больницу

Девушка уверяет, что перенервничала.

Студентка Маргарита Мальцева из Харькова, которая в нецензурной форме грубо высказалась об украинском языке из-за того, что она должна писать курсовую работу на государственном языке, попала в больницу.

Как сообщает Telegram канал, девушка "перенервничала".

Сейчас Маргарита Мальцева якобы находится в больнице. На работе она взяла больничный отпуск.

"Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже легче, сегодня без капельниц", — пояснила студентка.

Напомним, Мальцева оказалась в центре скандала после того, как в соцсети заявила: "Пишу курсовую работу на еб*чем украинском языке. Украинская власть меня ущемляет, ущемляет мои права".

Своими высказываниями девушка возмутила Сеть, а на упреки она ответила хейтерам: "Спасибо, что сделали меня популярной. Было бы перед кем извиняться". После этого она закрыла свои страницы в социальных сетях.

Ранее об украинском языке негативно высказалась 18-летняя жительница Ирпеня. Она заявила, что она бы запретила украинский язык.

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