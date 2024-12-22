Харьковщина и Купянск под сильными ударами: в Генштабе рассказали, как проходят бои

Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Российские войска усиливают атаки: украинские защитники сдерживают давление и наносят врагу значительные потери

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Обстрелы приграничных населенных пунктов

Под вражескими обстрелами с территории Российской Федерации оказались пограничные населенные пункты: Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка и Братеница подверглись ударам артиллерии, а Барановка была атакована системами РСЗО.

Самые горячие направления

Харьковское направление: зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги и Старицы. Одна атака продолжается.

зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги и Старицы. Одна атака продолжается. Купянское направление: враг совершил шесть атак неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Продолжается одно столкновение.

враг совершил шесть атак неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Продолжается одно столкновение. Лиманское направление: агрессор провел 23 атаки возле населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Грековка и другие. Украинские силы остановили 16 атак, часть боев продолжается.

агрессор провел 23 атаки возле населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Грековка и другие. Украинские силы остановили 16 атак, часть боев продолжается. Краматорское направление: украинские войска отбили две атаки у Временного Яра и Ступочек. Один бой продолжается.

украинские войска отбили две атаки у Временного Яра и Ступочек. Один бой продолжается. Покровское направление: произошло 17 попыток врага потеснить защитников в районах Новоукраинки, Покровска и других. Защитники отбили 13 атак, четыре боя продолжаются.

произошло 17 попыток врага потеснить защитников в районах Новоукраинки, Покровска и других. Защитники отбили 13 атак, четыре боя продолжаются. Времевское направление: зафиксировано 23 атаки, из них семь все еще продолжаются.

зафиксировано 23 атаки, из них семь все еще продолжаются. Приднепровское направление: одна атака противника была успешно отбита.

Общие данные

В операционной зоне на Курщине враг совершил около 300 обстрелов. Украинские силы отразили 10 атак, еще 11 боев продолжаются.

На других направлениях фронта существенные изменения не зафиксированы.

Напомним, в Донецкой области враг нанес авиаудара по жилой застройке. Погиб человек.

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