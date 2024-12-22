Харьковщина и Купянск под сильными ударами: в Генштабе рассказали, как проходят бои

Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.
Российские войска усиливают атаки: украинские защитники сдерживают давление и наносят врагу значительные потери
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Обстрелы приграничных населенных пунктов
Под вражескими обстрелами с территории Российской Федерации оказались пограничные населенные пункты: Хреновка, Белая Береза, Винторовка, Чуйковка и Братеница подверглись ударам артиллерии, а Барановка была атакована системами РСЗО.
Самые горячие направления
- Харьковское направление: зафиксировано пять боевых столкновений вблизи Гоптовки, Глубокого, Высокой Яруги и Старицы. Одна атака продолжается.
- Купянское направление: враг совершил шесть атак неподалеку от Кучеривки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Продолжается одно столкновение.
- Лиманское направление: агрессор провел 23 атаки возле населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Грековка и другие. Украинские силы остановили 16 атак, часть боев продолжается.
- Краматорское направление: украинские войска отбили две атаки у Временного Яра и Ступочек. Один бой продолжается.
- Покровское направление: произошло 17 попыток врага потеснить защитников в районах Новоукраинки, Покровска и других. Защитники отбили 13 атак, четыре боя продолжаются.
- Времевское направление: зафиксировано 23 атаки, из них семь все еще продолжаются.
- Приднепровское направление: одна атака противника была успешно отбита.
Общие данные
В операционной зоне на Курщине враг совершил около 300 обстрелов. Украинские силы отразили 10 атак, еще 11 боев продолжаются.
На других направлениях фронта существенные изменения не зафиксированы.
Напомним, в Донецкой области враг нанес авиаудара по жилой застройке. Погиб человек.
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