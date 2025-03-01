Харьковщина оказалась под массированным ударом: враг атаковал город беспилотниками, есть пострадавшие

В Харькове возникло четыре пожара.

В ночь на 1 марта 2025 года российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщениях в соцсетях.

В результате атаки повреждены:

Медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота.

Возникли четыре очага пожаров.

Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуировано 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.

По предварительным данным, пострадали 7 человек.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находились люди.

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