Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Харьковщина оказалась под массированным ударом: враг атаковал город беспилотниками, есть пострадавшие

Харьковщина оказалась под массированным ударом: враг атаковал город беспилотниками, есть пострадавшие

Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров в Харькове 1 марта были эвакуированы 64 человека / Фото: t.me/s/dsns_telegram

В Харькове возникло четыре пожара.

В ночь на 1 марта 2025 года российские войска нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщениях в соцсетях.

В результате атаки повреждены:

  • Медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры.
  • Здание пожарно-спасательного подразделения – выбиты окна, двери и ворота.
  • Возникли четыре очага пожаров.

Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, вызвав пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуировано 64 человека, среди них – 56 пациентов и ребенок.

По предварительным данным, пострадали 7 человек.

Напомним, что ранее в Харькове россияне атаковали больницу, в которой находились люди.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация