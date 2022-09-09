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Регион оживает: Зеленский дал руководителю Харьковской ОВА важное поручение

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Регион оживает: Зеленский дал руководителю Харьковской ОВА важное поручение

Фото: Pexels

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского, которое касается возобновления критической инфраструктуры деоккупированной Харьковщины.

Уже сегодня, 9 сентября, Синегубов отправится на деоккупированные территории, чтобы как можно скорее восстановить критическую инфраструктуру, сети тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Харьковчане поражают своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания", — заявил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, на 9 сентября, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:

  • 2927 многоэтажек;
  • 4850 частных домов;
  • немало учебных заведений.

"Сегодня председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные президентом Украины и главой Офиса президента задачи и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сетей тепло-, электро-, газо- и водоснабжения", — рассказал Тимошенко.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области в ближайшее время начнут восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме. По его словам, еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращаются полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению.

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