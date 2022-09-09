Регион оживает: Зеленский дал руководителю Харьковской ОВА важное поручение

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов получил важное поручение от президента Украины Владимира Зеленского, которое касается возобновления критической инфраструктуры деоккупированной Харьковщины.
Уже сегодня, 9 сентября, Синегубов отправится на деоккупированные территории, чтобы как можно скорее восстановить критическую инфраструктуру, сети тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Харьковчане поражают своей сплоченностью. Бок о бок строят с военными фортификационные сооружения и укрепления. Впрочем, российские снаряды прицельно поражают объекты критической инфраструктуры, объекты ЖКХ, административные здания", — заявил Тимошенко.
По словам заместителя руководителя Офиса президента, на 9 сентября, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, россияне разрушили в Харьковской области:
- 2927 многоэтажек;
- 4850 частных домов;
- немало учебных заведений.
"Сегодня председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов отправляется на деоккупированные территории, чтобы выполнить поставленные президентом Украины и главой Офиса президента задачи и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сетей тепло-, электро-, газо- и водоснабжения", — рассказал Тимошенко.
Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области в ближайшее время начнут восстановление инфраструктуры и подготовку к зиме. По его словам, еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращаются полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению.
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