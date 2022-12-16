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Харьковщина после 10 ракетных ударов: какая ситуация со светом и когда его восстановят полностью

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Харьковщина после 10 ракетных ударов: какая ситуация со светом и когда его восстановят полностью

Россияне ударили ракетой С-300 по центральной части Купянска, фото/полиции

Энергетики до полуночи планируют полностью восстановить электроснабжение в Харьковской области.

В Харьковской области возобновляют электроснабжение после массированного ракетного обстрела. Область заживили на 85%, а Харьков – на 55%.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы имели удары десятью ракетами системы С-300, две крылатые ракеты сбили наши силы ПВО. Мы уже приступили к возобновлению электроснабжения. У нас уже подключены частично область на 85%, осталось лишь несколько громад районов, где нам еще предстоит восстановить электроснабжение", — сказал Снинегубов.

Что касается Харькова, то 55% города уже заживлены и имеют электроэнергию. В Харькове несколько часов назад начали подавать энергию прежде всего на водоканал и тепловые сети.

"Сейчас работаем над подключением жилых районов областного центра", — сказал Синегубов.

Энергетики будут работать до полуночи, именно к этому времени планируется возобновить электроснабжение полностью в области.

Ракетная атака на Харьковщину

Сегодня, 16 декабря, в результате ракетной атаки Харьков полностью остался без света. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами. После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией, исчезла вода, остановилось метро. В городе тоже не работает электротранспорт.

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Дата публикации
Просмотры
745
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