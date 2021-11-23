Харьковская блогерша и участница телешоу рекламирует проект идей для развития России

В сообщении в соцсети Диана Бакид, которая имеет миллион подписчиков в Instagram, называет Россию "нашим государством".

Харьковская Instagram-блогерша с миллионом подписчиков, недавно являвшаяся участницей общеукраинского телешоу, Диана Бакид рекламирует проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России".

Как сообщает "Детектор Медиа", пользователи соцсетей отметили на ее странице сообщение, в котором она называет Россию "нашим государством" и продвигает проект, который последние несколько месяцев рекламируют популярные российские блоггеры из России и государственные российские СМИ.

Среди тех, кто также писал об этом проекте – комик Максим Галкин, актриса Наталья Рудова, певец Николай Басков, телеведущие Ксения Бородина и Елена Водонаева.

Скриншот сайта "Детектор Медиа"

На фото Бакид содержит рекламный проспект этого проекта. "Гордиться нашей страной можно только потому, что в ней есть еще сильные умы, направляющие свой энергетический поток во имя общего будущего – так, например, предприниматель Дмитрий Давыдов предложил свой план развития страны на 20idei.ru. Считаю, что такой проект – большой подарок для нашего государства, и оно должно его поддержать!” — говорится в сопроводительном тексте.

Диане Бакид тридцать лет, она называет себя экстрасенсом и "работает" в сфере урегулирования любовных отношений, финансового положения и т.д. В российском издании "Лиза" она публикуется как эксперт.

Издание обратилось с комментариями к блогерше и телеканалу, на котором транслировалось шоу с ее участием, но ответа пока не получило.

Напомним, исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании отклонил решение Верховного суда Украины о возможности перезахоронения в России останков агента НКВД Николая Кузнецова. Власти Львова требуют от России вернуть незаконно заключенных украинцев.

Читайте также: