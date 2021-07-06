Харьковская блогерша Тигра инсценировала собственное похищение, чтобы получить 5 биткоинов

Екатерина Якименко надеялась, что выкуп за нее заплатит влиятельный спонсор из России, ранее подаривший ей Bentley Bentayga.

Известную харьковскую блогершу Екатерину Якименко, которую разыскивали как пропавшую без вести, задержала полиция по подозрению в ложном сообщении о совершении преступления. Об этом сообщает издание Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Об этом случае первым сообщил другой харьковский блогер Евгений Зуб. По его информации, его землячка Екатерина Якименко, которая больше известна в сети под псевдонимом Тигра, инсценировала собственное похищение в сговоре со своим другом из Киева. Путем обмана она пыталась получить от своего спонсора из Российской Федерации выкуп в размере 5 биткоинив, что на текущий момент составляет 4 636 215 гривен. Блогер отметил, что влиятельный российский богатей ранее подарил Екатерине роскошный автомобиль Bentley Bentayga.

С заявлением об исчезновении Екатерины Якименко, которая перестала выходить на связь, в полицию обратилась ее подруга. В полиции открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "пропал без вести") УК Украины.

В ходе расследования правоохранители установили, что во время "похищения" Екатерины, ее автомобиль находился в Киеве, она же посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской карточкой. Также девушка пыталась взять в аренду элитный автомобиль в одном из киевских салонов.

Как стало известно журналистам Newsroom, в понедельник, 5 июля, Екатерину Якименко и ее киевского друга задержали и доставили в один из следственных изоляторов города Харькова.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье 383 ( "заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления") УК Украины. Суд назначил задержанной в качестве меры пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере трех миллионов гривен.

Напомним, ранее в Киеве полиция устроила ночные гонки из-за сообщения о похищении человека. Около 15 экипажей патрульной полиции с мигалками переполошили жителей левого берега столицы

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