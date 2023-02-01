Харьковская область готова к вероятному наступлению окупантов — Синегубов

В последнее время армия РФ более интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру региона, заявили в ОВА.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Единые новости" отметил, что возможное наступление войск РФ на Харьковском направлении не станет неожиданностью.

"У нас несколько увеличились обстрелы по Волчанскому и Купянскому направлениям. Враг обстреливает хаотично частный жилищный фонд, многоэтажки, больницы", — рассказал Синегубов.

В то же время в Харьковской области не фиксируют увеличение военного присутствия окупантов.

"...но мы готовы, поскольку враг все же может провести оперативно и быстро какие-то маневры. Если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать для нас неожиданным", — добавил он.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может произойти через две-три недели. О подготовке нового наступления РФ недавно заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша".